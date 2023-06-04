نجم ريال مدريد المخضرم على أعتاب الانتقال إلى إنتر ميلان

باشر ريال مدريد حملة تجديد صفوف فريقه الأول بالتخلي عن بعض المخضرمين وذوي الأجور المرتفعة من أجل دخول سوق الانتقالات بقوة للاستثمار في صفقات جديدة وعناصر شابة.

ومع التخلي عن خدمات البلجيكي إيدين هازارد، والأيقونة الفرنسية كريم بنزيمة، جاء الدور على المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز.

فقد كشفت الصحفية الإسبانية آرانتشا رودريغيز أن اللاعب الذي سيصل العقد الذي يربطه بريال إلى نهايته هذا الصيف سيرحل مجاناً.

ناتشو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي قد كشف مؤخراً بأن المدافع البالغ من العمر 33 عاماً سيتخذ قراراً حول مستقبله في الأيام القادمة.

وقالت رودريغيز أن إنتر ميلان مهتم جدياً بضم الدولي الإسباني وقد عرضت عليه الإدارة عرضاً لمدة 3 مواسم.

ويسعى النيراتزوري لتعويض الفراغ الكبير الذي سيخلفه رحيل السلوفاكي ميلان شكرينيار في خطه الخلفي، مما يستدعي استقطاب لاعب يتمتع بالخبرة على غرار ناتشو الذي تراه الإدارة الإيطالية بديلاً مثالياً.