نجم ريال مدريد ينضم إلى ضحايا سرقات اللاعبين في إسبانيا

انضم النجم داني كارفاخال ظهير ريال مدريد للائحة ضحايا سرقات اللاعبين في إسبانيا بعدما تعرض منزله للنهب مؤخراً وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولحسن الحظ، لم يتعرض أحد من عائلة اللاعب للأذى خلال سرقة المنزل الذي يقع في مقاطعة بواديلا ديل مونتي في مدريد.

وتأتي هذه الحادثة الجديدة لنجم كرة قدم بعد أسابيع قليلة من نهب بيت النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة السابق في إقليم كتالونيا.

ويرى ظهير الفريق الملكي أن لاعبي كرة القدم باتوا "أهدافاً سهلة" للصوص في ظل سلسلة السرقات التي شهدتها مدن إسبانية مختلفة على مر الأعوام الماضية.

نجوم سابقون تعرضوا للسرقة في إسبانيا قبل كارفاخال

وعانى أوباميانغ وكريم بنزيمة ووزين الدين زيدان ولوكاس فاسكيز وإيزيكيل غاراي وجيوفري كوندوغبيا وغيرهم من سرقات سابقة لمنازلهم.