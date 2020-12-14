نجم سالزبورغ يصدم ريال مدريد

أكد تقرير ألماني أن الشاب دومينيك سوبوسلاي، نجم ريد بول سالزبورغ سيرحل عن الفريق في يناير.

وارتبط اسم الدولي المجري، 20 عاماً، بالانتقال إلى لايبتزيش، وآرسنال، وخصوصاً ريال مدريد، وبايرن ميونيخ اللذين كانا ينويان ضمه الصيف القادم.

ووفقاً لشبكة «سكاي ألمانيا»، فإن سوبوسلاي فضل الانتقال إلى لايبتزيش، وعدم انتظار عروض كبار أوروبا في الصيف. وأفاد التقرير بأنه تم التوصل لاتفاق مادي بين كافة الأطراف، ويتبقى فقط توقيع اللاعب، بالإضافة إلى بعض التفاصيل النهائية.

وأوضحت الشبكة أن عقد سوبوسلاي مع سالزبورغ كان يحتوي على شرط جزائي قيمته 23 مليون جنيه استرليني.

وتأهل لايبتزيش هذا الموسم إلى ثمن نهائي دورى الأبطال، من مجموعة ضمت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وباشاكشهير.