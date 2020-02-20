نجم سيلتا فيغو: أنا حزين وأقدم اعتذاري لزيدان

شهدت المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني حادثة طريفة في لقاء ريال مدريد وسيلتا فيغو، بعد اصطدام لاعب الأخير، جوزيف آيدو، بالمدير الفني زين الدين زيدان.

واندفع آيدو في الدقيقة 60 محاولاً منع خروج الكرة من الملعب، لكنه وجد نفسه أمام زيدان مدرب ريال مدريد، الذي سقط أرضاً، وسط استغراب كبير من الجماهير والمتابعين.

وعاد المدافع الغاني لسيلتا فيغو، ليتحدث عن هذه الحادثة معبراً عن أسفه وحزنه تجاه ردة فعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الحادثة، كما جدد اعتذاره لزيدان.

وقال آيدو في تصريحات نقلها موقع "ياهو سبورت" الفرنسي: "بصراحة لم أنتظر أن تصنع هذه الواقعة كل هذا الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، حزنت وشعرت بالسوء لما رأيته من تفاعل وضحك واستهزاء، حتى أني لم أستطع التدرب جيداً خلال الحصة التي كانت يوم الثلاثاء الماضي".

وتابع اللاعب: "حاولت بعد المباراة التوجه والاعتذار من زيدان، لكني لم أستطع، فعندما وجدته كان منشغلاً بإدلاء تصريحات لوسائل الإعلام عن المباراة، ومن هنا أوجه له اعتذاراتي وأتمنى أن يقبلها".

وتمكن سيلتا فيغو خلال المباراة من فرض التعادل الإيجابي (2-2)، على ريال مدريد بملعب سانتياغو بيرنابيو، ليشعل بذلك من جديد سباق اللقب، بين الملكي وغريمه برشلونة.