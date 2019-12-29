نجم عربي يتفوق على ميسي ورونالدو وينتزع لقب هداف العالم

انتزع الدولي المغربي السابق، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، لقب هداف العالم لعام 2019، بعدما تفوق على العديد من النجوم العالميين.

وأنهى حمد الله، الذي أعلن قبل أسابيع اعتزاله دولياً، عام 2019 كأفضل هداف في العالم، برصيد 57 هدفاً، بعدما تفوق على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، صاحب الـ 54 هدفاً.

واحتل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، المركز الثالث، برصيد 50 هدفاً، فيما حل هداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في المركز الرابع، بـ 44 هدفاً.

وجاء جناح مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، في المركز الخامس، برصيد 41 هدفاً، ثم مهاجم يوفنتوس، النجم كريستيانو رونالدو (39 هدفاً).

ونشر حمد الله عبر حسابه على موقع "تويتر"، تغريدة أبدى من خلالها سعادته بإنهاء عام 2019 في صدارة هدافي العالم، كما وجه رسالة شكر لزملائه في النصر، حيث كتب: "سعيد للغاية بتحقيق هداف العالم في 2019 برصيد 57 هدفاً، وأشكر فريقي وخاصة اللاعبين على مساعدتهم لي، وكذلك مشجعي النادي".