نجم فرنسا السابق: لاعبو باريس سان جيرمان أطفال متقلبو المزاج

وصف نجم الكرة الفرنسية السابق والمعلق الشهير جان ميشيل لاركيه لاعبي باريس سان جيرمان بالأطفال متقلبي المزاج، موجهاً انتقادات شديدة لهم بسبب سلوكياتهم داخل الملعب.

لاركيه كان أحد اللاعبين والمدربين في باريس سان جيرمان سابقاً، ويعرف لاعبي نادي العاصمة الفرنسية عن قرب، وهو معروف أيضاً بتوجيه انتقادات حادة للاعبين.

وتعرضت آمال باريس سان جيرمان للاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي الأحد بتعادله مع رين ضمن المرحلة السادسة والثلاثين لضربة كبيرة.

وفي روازون بارك، كان أداء لاعبي نادي العاصمة الفرنسية مخيباً للآمال، لكن الأهم كان سلوكهم العدواني للغاية دون مبرر.

وفقد الباريسيون أعصابهم مرة أخرى بعد ضياع المباراة من بين أيديهم بما في ذلك طرد المدافع بريسنيل كيمبيمبي، والتوتر الذي شهدته الدقائق الأخيرة.

وحول ذلك، قال لاركيه في تصريحات لـ "آر إم سي سبورت": "عندما تكون رياضياً على أعلى المستويات، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على أعصابك وأن تكون دائماً على مستوى الحدث، بالنسبة للاعبي باريس سان جيرمان هذا لا يحدث.

"هم أطفال متقلبون وكأنهم مجموعة في حضانة رياض الأطفال، إنهم يصرخون، ويصرخون، ويتصرفون بشكل سيء، ويتعاملون بعنف، ويحتجون على كل شيء تقريباً، ويظهرون بشكل سيء".

وغالباً ما هاجم لاركيه لاعب الوسط ماركو فيراتي حيث فتح عليه النار والانتقادات في كثير من المرات من قبل بسبب كسله وعدم التزامه.

ورغم أن الإيطالي لم يكن في الملعب يوم الأحد، لكنه تحدث عنه حيث قال: "إنه يعتني بكل شيء باستثناء ما هو مهم، وهو كرة القدم، إذا كان هناك بعض الإجراءات الساخنة على اليمين، فسيذهب، إذا كان على اليسار، يذهب، لديه ربما 110 بطاقة صفراء".

يذكر أن باريس سان جيرمان بتعادله بالأمس مع رين بات بانتظار تعثر ليل المتصدر بفارق 3 نقاط عنه والمتفوق عليه على مستوى المواجهات المباشرة في المباراتين المقبلتين لكي يتوج بلقب الدوري الفرنسي.