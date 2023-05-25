نجم فرنسا السابق ينصح نيمار بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي

يرى نجم آرسنال ومنتخب فرنسا السابق إيمانويل بيتي أن البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان قادر على التألق إذا ما قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم هداف برشلونة السابق بمانشستر يونايتد وآرسنال خلال الآونة الأخيرة وسط تقارير تشير إلى عدم ممانعة إدارة سان جيرمان برحيله.

ماذا قال بيتي عن نيمار ؟

ورد بيتي الذي ظفر ببطولة كأس العالم 1998 على هذه الشائعات في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "أعتقد أن نيمار يناسب أي فريق كبير.

"إذا جاء إلى آرسنال فذلك أمر سيسرني، وأنا متأكد من أنه سيكون سعيداً بذلك أيضاً.

"أعتقد أنه سيستمع بالجانب الفني وأداء آرسنال، وسيعجبه اللعب إلى جانب لاعبين شبان كونه بات يتمتع بالخبرة.

"أرى أن الانتقال إلى آرسنال سيعجبه، وسيكون بإمكانه حينها اللعب على الرواقين الأيمن والأيسر، وقد تكون المداورة خياراً جيداً بالنسبة له في ظل الإصابات التي تعرض لها في كاحله.

"أما إذا قرر اختيار مانشستر يونايتد، فسأكون سعيداً لهم وللدوري الإنجليزي بشكلٍ عام، فلديهم (ماركوس) راشفورد و(جايدون) سانشو، والمداورة خيار مثالي حتى يبقى بكامل لياقته."

يذكر أن مصير نيمار مع باريس سان جيرمان بات موضع شك نظراً لرغبة الإدارة في إحداث ثورة قد تعني التخلص من بعض اللاعبين ذوي الأجور الباهظة خلال الصيف.