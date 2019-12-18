نجم فلامينغو يحذر من صلاح

حذر الظهير فيليبي لويس زملاءه في فلامينغو من التهديد الذي يشكله النجم محمد صلاح في حالة مواجهة ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية، نهاية هذا الأسبوع.

يأتي هذا التحذير بعد الفوز الذي حققه فلامينغو على الهلال في نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف أمس الثلاثاء، ليحجز مكانه في مباراة السبت في نهائي البطولة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن خصم بطل ليبيرتادوريس اليوم الأربعاء عندما يواجه ليفربول غريمه مونتيري في لقاء نصف النهائي الآخر.

ومن المتوقع أن يلتم شمل فيليبي لويس من فلامينغو مع صلاح، في نهائي كأس العالم للأندية، حيث يعتقد البرازيلي أن زميله السابق في تشيلسي بات الآن "أحد أخطر اللاعبين في العالم".

وقال لويس في تصريحات بعد فوز فلامينغو على الهلال: "صلاح صديق عظيم، لعبت معه في تشيلسي. إنه لاعب خطير للغاية وسريع، مع قدرة كبيرة على المراوغة وإنهاء الهجمات بشكل جيد للغاية، لا يمكننا منحه مساحة لأنه أحد أخطر اللاعبين في العالم".

يشار إلى أن مدرب ليفربول يورغن كلوب يعتقد أن المصري تعافى من مشاكل في كاحله وعادت إليه اللياقة البدنية مرة أخرى.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان صلاح قد عاد إلى أفضل حالاته، أجاب المدرب الألماني: "بالتأكيد، هذا بالضبط ما هو عليه الآن، إنها حياتنا، إنها حياة لاعب كرة قدم، تتلقى ضربة، لكن ليس لديك الوقت الكافي للتعامل معها، ثم يفكر الجميع، القسم الطبي، والمدرب، واللاعب، أن كل شيء على ما يرام، حتى تحصل على الضربة التالية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء".