نجم ليفربول السابق يستبعد صلاح من تشكيلته المثالية للموسم

تلقى محمد صلاح نجم ليفربول صدمة من جون بارنز، قائد الريدز السابق، الذي استبعد المصري من تشكيلته المثالية لأفضل اللاعبين هذا الموسم.

واختار بارنز، ساديو ماني في تشكيلته، فيما تجاهل صلاح رغم تفوق المصري من حيث الأهداف على زميله السنغالي.

وجاء تشكيل نجم ليفربول السابق كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ).

خط الوسط: نغولو كانتي (تشيلسي)، فرينكي دي يونغ (برشلونة)، كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، روبرتو ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، ساديو ماني (ليفربول).

يذكر أن بارنز سبق له اللعب في ليفربول خلال الفترة ما بين عامي 1987 و1997، وحقق معه بطولة الدوري الإنجليزي مرتين بالإضافة إلى عدد آخر من البطولات.