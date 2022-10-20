نجم ميلان السابق يطالب ببيع رافاييل لياو

طلب نجم دفاع ميلان السابق بيترو فيركوود من إدارة النادي بيع النجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو إذا لم يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده سريعاً.

وشدد المدافع السابق أن البرتغالي البالغ من العمر 23 عاماً ليس مؤثراً كما يراه الكثيرون.

ماذا قال لاعب ميلان السابق عن لياو ؟

وقال فيركوود الذي دافع عن ألوان الروسونيري في تسعينيات القرن الماضي : "هل نعتبره بطلاً أو لاعباً قوياً؟ أعتقد أن بإمكاننا تعويضه، يمكنه إحداث الفارق في المباريات، لكن بمجرد توفر لاعبين آخرين يمنحون الفريق خيارات إضافية، سيصبح الاستغناء عن رافاييل ممكناً.

"ربما يرغب بالرحيل، لو كان الأمر بيدي فسأعمل على بيعه، رحل عنا بطل في السابق مثل جيانلويجي دوناروما لكن النادي عوضه بحارس عظيم آخر (مايك مانيان)."