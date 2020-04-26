نجم نابولي قد ينتقل لليفربول مجاناً

يضع درايس ميرتينز فكرة البقاء في نابولي كأولوية في الوقت الحالي، لكنه يبقى واحداً من أفضل اللاعبين في أوروبا الذين ينتهي عقودهم نهاية الموسم.

وبالنسبة للمهاجم البلجيكي فإنه ما زال يفضل الانتظار لأيام إضافية حتى يتم تقرير إمكانية استئناف التدريبات والمنافسات في الدوري الإيطالي أو لا، وكذلك للحصول على أفكار أوضح حول مستقبله.

وكان أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي قد قال قبل فترة التوقف القسري بسبب فيروس كورونا أنه دخل في مفاوضات لتجديد عقد ميرتينز لعامين إضافيين، وذلك بعد أن رفض عروضاً من إنتر ميلان وتشيلسي له في يناير.

لكن شبكة "توتوميركاتو" تقول بأن رغم ثقة رئيس نابولي في استمرار ميرتنز بملعب سان باولو، إلا أن فترة التوقف جعلت هناك اهتماماً أكبر بخدمات النجم الدولي البلجيكي.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى تشيلسي فإن هناك نادياً جديداً يهتم بالحصول على توقيع ميرتينز وهو ليفربول.

وسيبيع النادي الأحمر واحداً من لاعبيه في خط الهجوم، ما بين ديفوك أوريغي أو شيردان شاكيري، لذلك فإنه يبحث عن مهاجم يمكنه اللعب كرأس حربة أو كجناح ويبدو أن ميرتينز يملك صفات مثالية للدخول ضمن منظومة المدرب يورغن كلوب.

ويعتبر وضع ميرتينز وإمكانية ضمه بشكلٍ مجاني في صفقة انتقال حر عاملاً مساعداً له للانتقال إلى الريدز أكثر من الأسماء الأخرى المطروحة على طاولة النادي الإنجليزي.