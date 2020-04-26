نجوم أوروبا يحتفلون برمضان

نشطت حسابات العديد من اللاعبين من مختلف الجنسيات في الدوريات الأوروبية الكبرى، على مواقع التواصل الاجتماعي، ببطاقات التهاني الرمضانية، وكانت معظمها تحمل صورهم وعبارة “رمضان مبارك” باللغة العربية، وبعض الأدعية التي حصلت على تفاعلات مليونية.

في إنجلترا كانت بطاقات وصور المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على إنستغرام، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد مع مواطنه كيرت زوما مدافع تشيلسي، أثناء عمرة رمضان العام الماضي، والألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال هي الأبرز بمليوني إعجاب و19 ألف تعليق.

بينما نشر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي صورته وهو ساجد، وكذلك نشر الفرنسي بينجامان ميندي صورة له في صحن الكعبة.

وفي إيطاليا، أرفق الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا صورته على بطاقة التهنئة على تويتر.

كما نشر البوسنيان ميراليم بينانيش لاعب يوفنتوس وإيدين دجيكو لاعب روما تهانيهما على إنستغرام، وكانت بطاقة الأخير تحمل صورة لمدفع الإفطار الشهير.

أما إسبانيا فبرز فيها الفرنسي مختار دياكابي لاعب فالنسيا الذي اكتفى بصورته وعبارة رمضان كريم.

ولم يكتف السنغالي إدريس جاي لاعب باريس سان جيرمان بصورته في الحرم المكي بل علق قائلاً: “لا تعدوا أيام رمضان.. لكن اتركوها هي التي تعد”.

في ألمانيا ظهر المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند حاملًا فانوس رمضان على بطاقة التهنئة التي نشرها على إنستغرام، وحصلت على 196 ألف إعجاب.