تير شتيغين سعيد بتجديد عقده مع برشلونة

أبدى الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغين، حارس مرمى برشلونة، سعادته بتجديد عقده مع الفريق الكتالوني، مطالباً جماهير ناديه بالصبر.

وقال تير شتيغين في تصريحات إعلامية: “البقاء في برشلونة كان الأفضل لي ولعائلتي”.

وأضاف: “هنا، سهل علينا جميعا الاستقرار في دولة وثقافة نشعر فيها كأننا في وطننا.

“كرة القدم التي نلعبها هنا هي التي أريد أن ألعبها، لهذا السبب نحن سعداء جداً بتمديد العقد”.

وعاد الألماني من الإصابة الأسبوع الماضي، واستعاد مكانته من جديد في حماية عرين برشلونة للمرة الأولى تحت قيادة رونالد كومان.

وأكمل: “نريد دائماً تحقيق الفوز، لكن علينا أن ندرك أن أشياء كثيرة تغيرت، علينا التحلي بالصبر مع الفريق حتى يجد الجميع مكانهم”.

أخيراً، تحدث تير شتيغين عن فيروس كورونا، وقال: “علينا أن ننتبه للقيود في كل دولة، نرغب برؤية المشجعين في المدرجات، لكن الأهم هو صحتنا، نريد أن يتحسن الوضع حتى نتمكن جميعاً من العيش”.