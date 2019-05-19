نجوم برشلونة يرفضون قدوم غريزمان

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن غرفة ملابس برشلونة ترفض التعاقد مع أنتوان جريزمان، بناء على ما فعله الصيف الماضي عندما رفض الانضمام إلى الفريق.

وأبلغ القائد ليونيل ميسي زملاءه بأنه لم يتصل بالمهاجم الفرنسي من أجل استقطابه، ليخالف ما قاله نجم الروخيبلانكوس للمقربين منه، إذ أن "ليو" لا يرتبط بصداقة قوية مع هداف أتلتيكو مدريد.

ويعتقد معظم لاعبي البارسا أن غريزمان قلل كثيراً من احترامهم، حينما جعل انتقاله إلى برشلونة أقرب إلى المادة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموسم الماضي.

يذكر أن مانشستر سيتي نفى بدوره اهتمامه بضم غريزمان نقلاً عن المدرب جوسيب غوارديولا، ليبقى مصير اللاعب مرتبطاً ببرشلونة وباريس سان جيرمان مبدئياً.