نجوم برشلونة يطالبون باستمرار كومان

تحدث اللاعبون الكبار في برشلونة مع رئيس النادي جوان لابورتا، بشأن مصير المدرب رونالد كومان.

وزعمت بعض التقارير أن لابورتا ينوي الإطاحة بكومان نهاية الموسم، قبل أن تنفي مصادر قريبة من رئيس النادي، هذه الشائعات.

ووفقاً لصحيفة “سبورت”، طلب اللاعبون الكبار من لابورتا، استمرار كومان لموسم آخر.

وأشارت إلى أن الهولندي كسب غرفة ملابس برشلونة تدريجياً حتى وصل للفترة الحالية التي جعلت اللاعبين يتحركون للدفاع عنه.

وأوضحت أن مواقف كومان أثبتت أنه دائماً ما يقف إلى جانب اللاعبين، خاصة في أسوأ اللحظات.

وقالت الصحيفة أن سامويل أومتيتي قدم أداءً سيئاً أمام غرناطة وإشبيلية في مسابقة كأس الملك، وتعرض للكثير من الانتقادات، لكن كومان منحه عقب ذلك فرصة جديدة خلال 4 مباريات بإجمالي 189 دقيقة.

وذكرت أن كومان لا يريد أن يُشعر أي لاعب بالتجاهل أو التقليل من شأنه، وخير دليل، أنه طلب من ريكي بوتش الرحيل في الصيف، ثم منحه الفرصة للمشاركة في 19 مباراة بإجمالي 489 دقيقة.

وكشف تقرير عن تغير طفيف بشأن ملف تجديد عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن الأرجنتيني قد ينتقل إلى فريق آخر.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعد استمرار ميسي أحد التحديات الكبرى لمجلس إدارة برشلونة الجديد برئاسة لابورتا.

وأشارت إلى أن الإدارة تدرك أن بقاء ميسي سيكون بداية جيدة للمجلس، بينما سيشكل رحيله ضربة كبيرة لقوة البارسا.

وأوضحت أن تفاؤلاً كبيراً يغمر المديرين في برشلونة بشأن إمكانية تغير قناعات ميسي في مسألة التوقيع على عقد جديد مع النادي.

وذكرت أن وصول لابورتا إلى مقعد رئاسة النادي جعل ميسي يفتح صفحة جديدة، بعد أن طلب الرحيل الصيف الماضي.

وقالت “موندو ديبورتيفو” أن ميسي لا يزال يتمتع بالهدوء، وينتظر سماع العرض المقترح من لابورتا.

ويدرك البرغوث أن الأمر سيستغرق بعض الوقت عقب نجاح لابورتا، حتى يتعرف الرئيس أولاً على الوضع الاقتصادي لبرشلونة.