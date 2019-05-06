نجوم برشلونة يهاجمون ديمبيلي

كشفت تقارير إعلامية أن لاعبي برشلونة عبروا عن استيائهم من تصرفات زميلهم عثمان ديمبيلي خلال مواجهة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

فرغم أن البارسا كان متفوقاً بثلاثيةٍ نظيفة، إلا أن الفرنسي الشاب أزعج زملاءه نظراً لقلة اجتهاده حينما كانت الكرة بحوزة ليفربول.

وقال موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن ما بدر عن ديمبيلي أغضب لاعبي برشلونة، لدرجة دفعت أحدهم للقول: "يمكن أن تعاني أحياناً مثلماً حصل مع (فيليبي) كوتينيو، لكن لا يمكن أن تتصرف مثل ديمبيلي".

وكان جناح بوروسيا دورتموند السابق قد أهدر فرصة تسجيل سهلة في اللحظات الأخيرة أمام ليفربول حينما سدد الكرة بين يدي الحارس آليسون، وهو هدف كان من شأنه أن يمنح برشلونة أفضلية إضافية تريحه في لقاء العودة.

يذكر أن الإصابة ستبعد النجم الفرنسي على الأرجح عن مواجهة الإياب على ملعب آنفيلد غداً الثلاثاء.