نجوم كرة القدم يتضامنون مع فلسطين

حرص عدد كبير من الأندية العالمية ونجوم كرة القدم على دعم الفلسطينيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خليفة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في القدس.

فيما يلي قائمة أبرز نجوم كرة القدم الداعمين للفلسطينيين:

- المصري محمد النني لاعب آرسنال

my heart and my soul and my support for you Palestine ???????? ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

- نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة

اللهم إنا نستودعك

المسجد الأقصى وما حوله أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه، يامن لا تضيع الودائع عنده،

اللهم انصر أهلنا في القدس...اللهم كن معهم ...اللهم ثبت أقدامهم...اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام...اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه ..اللهم انصر أهل فلسطين يارب العالمين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 10, 2021

- الدولي المصري أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني

- المصري محمد حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي

يا عنايه الله المشدده التفي حول فلسطين ،اللهم فلسطين ومن بها ❤️????????#savesheikhjarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/Z8Xy2GceME — Trezeguet (@Trezeguet) May 10, 2021

- المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي

- المصري عمر السولية نجم النادي الأهلي

- المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك

- المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي

- المغربي نور الدين إمرابط نجم النصر السعودي

- الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي

- الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي

- أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي

- النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي

Choqué par les images de violences subies par nos frères et sœurs palestiniens…



Ne les oublions pas dans nos prières.



???????????????? #SavePalestine pic.twitter.com/Qx3TUu9k3q — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 11, 2021

- المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي

- المغربي بدر بنون نجم الأهلي المصري

- لاعبو فريق ديبورتيفو بالستينو التشيلي

- المصري عمرو وردة لاعب باوك سالونيكا اليوناني

- الإسباني أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون الإنجليزي

- المالي موسى ماريجا لاعب نادي الهلال السعودي القادم من بورتو البرتغالي

- السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي

- البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني

- الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي

- الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة الإسباني

- الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالي

- المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي