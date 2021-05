نجوم كرة القدم يتضامنون مع فلسطين

حرص عدد كبير من الأندية العالمية ونجوم كرة القدم على دعم الفلسطينيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خليفة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في القدس.

فيما يلي قائمة أبرز نجوم كرة القدم الداعمين للفلسطينيين:

- المصري محمد النني لاعب آرسنال

my heart and my soul and my support for you Palestine ???????? ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf