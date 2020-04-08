نجوم مانشستر سيتي في قفص الاتهام

تعرض كل من رياض محرز وكايل ووكر وجيمس ماديسون لانتقادات كثيرة بعد أن خرقوا الحجر الصحي، في الوقت الذي أعطت فرق الدوري الإنجليزي لاعبيها برامج رياضية بدنية لممارستها في المنزل أثناء فترة العزل الصحي للحفاظ على لياقتهم.

ويعاني مانشستر سيتي هذا الموسم في الدوري المحلي بعد أن ضاع لقبه بنسبة كبيرة لصالح غريمه ليفربول الذي يحتاج لست نقاط فقط للفوز بالبطولة، حيث تعرض لاعبو سيتي لانتقادات حول تراجع مستواهم خاصة على مستوى خط الدفاع.

فيما اعتذر ووكر عن تصرفه، وقال: «أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يفرض عليّ أن أكون قدوة للكثيرين، أريد الاعتذار لأسرتي وأصدقائي ونادي مانشستر سيتي والجماهير على ما جرى».

وأبدت إدارة مانشستر سيتي استياءها الشديد تجاه تصرفات ووكر، وأكدت في بيان أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقه في الأيام القليلة المقبلة.