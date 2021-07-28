نجوم يونايتد يتكاتفون لإقناع بوغبا برفض سان جيرمان

رفض بول بوغبا عرضاً لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد وفقاً لتقارير إعلامية وبات مصيره مجهولاً في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بخدماته.

ويسعى عدة لاعبين من الفريق لإقناع الدولي الفرنسي برفض إغراءات الباريسيين والبقاء في مانشستر لمساعدتهم الموسم القادم في المنافسات على الألقاب.

وسيضطر النادي الإنجليزي لبيع نجم وسطه إذا ما رفض التجديد، حتى لا يخسره مجاناً صيف العام القادم، ويبدو مستعداً للتخلي عنه مقابل 50 مليون جنيه استرليني خلال نافذة الانتقالات الحالية.

ماذا قيل عن بوغبا ؟

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن عدة نجوم وعلى رأسهم ماركوس راشفورد يحاولون إقناع بوغبا بالبقاء.

وأشارت الصحيفة إلى دور لاعب الوسط القيادي بين زملائه صغار السن الذين يلجأون إليه في الأوقات الصعبة، إلى جانب خبرته الكبيرة وقدرته على إحداث الفارق في أرض الملعب.

لكن المدير الفني أولي غونار سولشاير بدا متفائلاً لدى سؤاله عن مستقبل نجم يوفنتوس السابق، حيث قال مؤخراً: "بول متحمس لبدء الموسم، والمفاوضات جارية حالياً بين ممثليه والنادي، وليس لدي تفاصيل أخرى."