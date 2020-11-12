نصيحة لديبالا بالانتقال إلى ريال مدريد

وجه ماوريتسيو زامباريني، مالك نادي باليرمو ورئيسه السابق، والذي يعد مكتشف باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الحالي، نصيحةً إلى صانع الألعاب الأرجنتيني، بضرورة الانتقال إلى ريال مدريد.

وانضم ديبالا إلى باليرمو في صيف 2012 بتوصيةٍ من زامباريني عندما كان رئيساً للنادي، وانتقل إلى يوفي في صيف 2015 مقابل 35 مليون يورو.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع ديبالا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن يبدو أن يوفنتوس لن يتركه إلا مقابل مبلغ ضخم.

وقال زامباريني في تصريحات أدلى بها لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: “اعتبر إجلاس ديبالا على مقاعد البدلاء تجديفاً، في يوفنتوس يوجد (كريستيانو) رونالدو بالفعل، من الأفضل أن يذهب باولو إلى ريال مدريد”.

ويفكر ريال بعرض إيسكو على يوفنتوس بالإضافة إلى مبلغ من المال، للحصول على خدمات ديبالا، الذي خرج الموسم الحالي من حسابات المدرب الجديد أندريا بيرلو.