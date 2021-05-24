نهائي الدوري الأوروبي: فياريال يتسلح بالتاريخ أمام يونايتد

أظهرت فرق كرة القدم الإسبانية تفوقاً على نظيرتها الإنجليزية في نهائيات المنافسات الأوروبية التي خاضتها، حيث كان الفوز دائماً حليف الإسبان على مدار عقدين.

وستكون المنافسة القادمة في الدوري الأوروبي، حين يتواجه في بولندا، فياريال الذي يخوض لأول مرة نهائي مسابقة أوروبية، ومانشستر يونايتد.

وخاضت فرق من الدولتين 19 مباراة نهائية في بطولات أوروبية، بحصيلة تصب في صالح الأندية الإسبانية بواقع 12 انتصاراً مقابل سبعة للفرق الإنجليزية.

وفي النهائيات التسعة الأخيرة التي جمعت بين فرق من الدولتين، كان الفوز حليف الأندية الإسبانية التي لم تتجرع الهزيمة أمام خصم إنجليزي في نهائيات أوروبية منذ سقوط ديبورتيفو آلافيس (4-5) أمام ليفربول في 2001.

ومن بين النهائيات الـ 12 التي فازت بها الفرق الإسبانية في جميع المنافسات الأوروبية، يتصدر برشلونة القائمة بثلاثة ألقاب، يليه فالنسيا وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، بلقبين لكل فريق، ثم ريال سرقسطة بلقب.

وعلى صعيد الأندية الإنجليزية، كان مانشستر يونايتد الأبرز حيث خاض أربع مباريات نهائية فاز بواحدة منها وخسر ثلاثا.

ويسعى يونايتد لإضافة إنجاز جديد إلى سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى أوناي إيمري المدير الفني لفياريال، انزعاجه من عدم قدرة فريقه على تحقيق الهدف الذي كان يتطلع إليه وهو ضمان التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل بالخسارة أمام ريال مدريد (1-2) السبت في ختام الليغا. لكنه أكد في الوقت ذاته أنه ينتظرهم “هدف رائع” الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي.

وقال إيمري في تصريحاته عقب الخسارة أمام الملكي وإنهاء الموسم في المركز السابع: “من الممكن أن نضع تقييماً ونقول ـن الهدف الرئيسي هو التأهل ليوروبا ليغ، لكنه لم يتحقق. ولكن بإمكاننا الأربعاء المقبل أن نشارك في دوري الأبطال، لعبنا بمستوى ثابت في مراحل مهمة من عمر الليغا، لكن في مراحل أخرى لم يحدث هذا، وعوقبنا”.