نهائي الكأس يحدد مصير فالفيردي

كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس، تقريراً عن الوضع الصعب الذي يعيشه إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة، بعد الخروج الأوروبي المرير أمام ليفربول والخسارة برباعيةٍ نظيفة على ملعب آنفيلد.

وكشفت الصحيفة عن وجود أصوات داخل إدارة النادي الكتالوني تطالب برحيل فالفيردي، بعد فشله المتكرر في دوري أبطال أوروبا وعدم قدرته على فرض الصراحة داخل غرفة الملابس.

فيما يؤيد البعض بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو استمرار المدرب، نتيجة السطوة المحلية على بطولتي الدوري وكأس الملك خلال الآونة الأخيرة، لذلك فإن نهائي الكأس أمام فالنسيا قد يكون محورياً بالنسبة لفالفيردي وإدارة النادي.

يذكر أن الخسارة أمام فالنسيا في الأندلس قد تطيح بفالفيردي من تدريب برشلونة بشكل نهائي، حيث سيضغط الجمهور بشكل مضاعف على الإدارة حتى تأتي بالبديل في أسرع وقت ممكن.