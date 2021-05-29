نهائي دوري أبطال أوروبا: تشكيل مان سيتي وتشيلسي المتوقعان

يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين الذي سيقام ملعب دو دراغاو في بورتو بالبرتغال مواجهة كبيرة في مقعد المدربين بين بيب غوارديولا وتوماس توخيل.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينطلق اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021 التي ستقام بين تشيلسي ومانشستر سيتي على أن يذاع اللقاء عبر قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports 1 HD Premium

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للمباراة النهائية:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط:، فيرناندينيو، إيلكاي غوندوغان، بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروينه، رياض محرز.

خط الهجوم: فيل فودين.

تشكيل تشيلسي المتوقع للمباراة النهائية:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر، ريس جيمس.

خط الوسط: نغولو كانتي، جورجينيو، بين تشيلويل. مايسون ماونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتس، تيمو فيرنر.

وكان مانشستر سيتي قد تخطى عقبة باريس سان جيرمان في نصف النهائي، بينما أطاح تشيلسي بريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

ويخوض مانشستر سيتي، أول نهائي له في دوري الأبطال أوروبا، بينما يظهر تشيلسي للمرة الثالثة في نهائي البطولة الأعرق، ويطمح لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.