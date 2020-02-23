نهاية غير متوقعة تنتظر بوغبا في مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير أن عملية بيع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الصيف المقبل ستواجه عدة عقبات، إذ من الممكن أن ينتهي الأمر بتجديد عقد اللاعب مع الشياطين الحمر.

التواصل بين بوغبا وإدارة يونايتد في أسوأ حالاته؛ بسبب تصرفات وكيل الأعمال مينو رايولا، الذي دخل في حرب كلامية مع أولي غونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر.

ومن المتوقع أن يغادر الفرنسي نهاية الموسم، إلا أن عملية بيعه ستواجه بعض المشاكل، رغم اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضمه.

ويبدو إد ودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد غير مستعد لبيع بوغبا، إلا مقابل 150 مليون جنيه استرليني، ويمكن تخفيض المبلغ إلى 130 مليوناً.

في المقابل، أشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يقدر قيمة بوغبا بـ 50 مليوناً، أما يوفنتوس فستكون هذه الصفقة صعبة للغاية بالنسبة له.

ويريد النادي الإنجليزي تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من بيع بوغبا، من أجل تعزيز صفوفه الموسم المقبل، إذ يرغب يونايتد في التعاقد مع مهاجم إضافة لجاك غريليش، نجم أستون فيلا.

فيما يتطلع ريال مدريد ويوفنتوس، لتعزيز صفوفهما، لكن بوغبا ليس خياراً مثيراً في الوقت الحالي مثل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمستهدف من قبل العملاق الإسباني.

قد تكون هذه المعوقات سبباً في منح بوغبا عقداً جديداً، مما سيمثل تعويضاً للاعب ووكيله لعدم السماح برحيل الدولي الفرنسي خلال الموسم الماضيين.

وغاب بوغبا عن معظم مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم؛ بسبب إصابة في الكاحل، إذ شارك في 8 مباريات فقط.