نوتنغهام يصعق ليفربول ويهزمه 1-0 بجدارة

صعق نوتنغهام فوريست المتذيل السابق للترتيب مستضيفه ليفربول بالفوز عليه بهدفٍ نظيف في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب سيتي غراوند في افتتاح الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الانتصار لصاحب الضيافة عبر النيجيري تايوو أونيي بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وسنحت فرصتان خطيرتان للريدز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للتسجيل في شباك فوريست عن طريق الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح، لكن الحارس المتألق دين هندرسون أنقذ فريقه ومنحه الانتصار.

ليفربول يبقى في المركز السابع

بهذا الانتصار، رفع نوتنغهام فوريست رصيده إلى 9 نقاط جعلته يرتقي إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بفارق نقطة عن ليستر سيتي متذيل الترتيب الجديد.

فيما تجمد رصيد فريق المدرب يورغن كلوب عند 16 نقطة في المركز السابع، وهي خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم في 11 لقاء.