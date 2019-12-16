نورمحمدوف ينصح رونالدو بالاعتزال قبل فوات الآوان

حرص الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل الفنون القتالية (يو إف سي)، على توجيه نصيحة إلى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال نورمحمدوف في تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو»: «كما تعلمون من الصعب أن تترك شيئاً ما قمت به طوال حياتك، لكن لا يهم إذا كنت تريد التقاعد أم لا، سيأتي وقت إذا لم تترك الرياضة فإنها هي من ستتركك.

«إذا لم تتركها في الوقت الصحيح فستتخلف عن الركب، لأنه سيكون هناك أبطال جدد ومن هم أصغر سناً وأكثر حماساً.

«وفي نهاية حياتك المهنية، لن يكون لديك نفس الدوافع والجوع التي كانت لديك في البداية، لا أحد يظل في المقدمة دائماً، لذلك من المهم التقاعد في الوقت المناسب».

وواصل: «كم عمر رونالدو؟ 34.., في سن الـ 35 لن يكون لديه نفس رد الفعل أو الحالة البدنية، وبغض النظر عن كريستيانو أو حبيب، سيحل شخص ما محلك».

وختم: «نصيحتي لرونالدو والتي تنطبق علي هي أن يعتزل في الوقت المناسب».