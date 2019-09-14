نوريتش يحقق مفاجأة الموسم ويتغلب على مانشستر سيتي

تعرض مانشستر سيتي للخسارة أمام نظيره نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الخامسة من البريميير ليغ.

جاء هذا في المباراة التي أقيمت على ملعب الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب، وكانت النتيجة مرشحة لتكون أكبر بسبب رعونة دفاع أبطال الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الأول عن طريق كيني مكلين الذي سجل الكرة برأسية جاءت من ركنية في الدقيقة الـ ١٨ من عمر اللقاء في ظل ضغط من مانشستر سيتي.

وزاد ضغط مانشستر سيتي وكاد أجويرو يسجل هدفًا في الدقيقة الـ ٢٧ لترتد الكرة للمتألق تيمو بوكي ويصنع الهدف الثاني للشاب تود كانتويل في الدقيقة الـ ٢٨.

حاول مانشستر سيتي كثيرًا حتى جاء الهدف الأول لهم عن طريق أجويرو قبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة الـ ٤٥ ليقلص الفارق.

وأضاف بوكي بنفسه الهدف الثالث لفريقه والذي أضعف آمال مانشستر سيتي في المباراة بعد خطأ من أوتاميندي بالدقيقة الـ ٥٠ من عمر اللقاء.

وقبل انتهاء المباراة بدقائق أشعل رودري الأجواء بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تحديدًا في الدقيقة الـ ٨٨.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة العاشرة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في انتظار بقية مباريات الجولة.