نوير: تحقيق السداسية يحفز بايرن ميونيخ

أكد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ على أن حلم الفوز بالسداسية خلال موسم واحد يمثل دافعاً كبيراً له ولزملائه للفوز بكأس العالم للأندية، موضحاً في نفس الوقت أنه لا يتوقع مهمة سهلة خاصة إن واجه الأهلي بطل إفريقيا.

وسينطلق مونديال الأندية مساء الخميس القادم في العاصمة القطرية الدوحة بمباراة تجمع الدحيل صاحب الضيافة بالأهلي والفائز منهما سيواجه بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

ولم يخف حارس المرمى الألماني شوقه لخوض غمار البطولة، إذ قال لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) الرسمي: "أتطلع بشوق لخوض غمار كأس العالم للأندية، لأنه سبق لنا أن تذوقنا طعم التتويج باللقب. كان ذلك قبيل أعياد الميلاد، مما جعل ذلك التتويج ختاماً رائعاً لذلك العام، أمامنا الآن الفرصة لخوض مواجهتين في قطر، ولدينا رغبة كبيرة في الظفر باللقب السادس".

"لدي ذكريات إيجابية لأننا فزنا باللقب. لم تكن مباريات سهلة، كان علينا بذل جهد كبير للفوز بالمباريات، خاصة النهائي. كان الشعور بالارتياح عظيماً بعد ذلك. استمتعنا بوقتنا كثيراً بعد تلك المباراة".

ووصف صاحب الـ 34 عاماً الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020 بالحلم، مشدداً على أن الفوز بالسداسية يحفز بايرن كثيراً لمحاولة الظفر باللقب العالمي، حيث قال: "هذا بالطبع يشكل حافزاً إضافياً، نتطلع بشوق للمشاركة في كأس العالم للأندية ولدينا هدف واضح، نريد أن ندخل غمار المنافسات بروح إيجابية".

وحول المنافس المتوقع بين الدحيل والأهلي: "نحن الآن نركز كلياً على منافسات الدوري الألماني لكننا سنستعد للمباراة في الوقت المناسب. نعرف الأهلي، فهو الفائز بدوري أبطال إفريقيا، لهذا قد تكون مهمة صعبة، كانت صعبة كذلك عام 2013، ليس من السهل اللعب ضد فرق لا تعرف عنها الكثير".

وأخيراً أبدى حارس مرمى المنتخب الألماني سعادته بإقامة مونديال الأندية في الدولة التي ستحتضن كأس العالم للمنتخبات 2020، مشيداً بالأجواء العامة وحالة الملاعب في قطر.