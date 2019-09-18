نوير: بايرن ميونيخ سيذهب بعيداً في دوري الأبطال

عبر مانوير نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، عن سعادته بمواجهة أحد زملائه السابقين في منتخب ألمانيا، عندما يتواجه الفريق البافاري مع النجم الأحمر الصربي، اليوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة الألماني ماركو مارين، لاعب فيردر بريمن الأسبق، بقميص النجم الأحمر، ليلتقي ببعض زملائه السابقين في المنتخب الألماني، الذي لعب له حتى عام 2010.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، قال نوير: "مارين يطلق عليه ميسي بيلغراد، أنا سعيد لمقابلة أحد الرفاق القدامى مجدداً، وأنا متأكد من مبادلة قميصي معه".

وفيما يتعلق بطموح بايرن في دوري الأبطال، قال الحارس المخضرم: "أنا واثق من قدرتنا على الذهاب لأبعد مدى، لأني أؤمن بقدرة الفريق على تحقيق ذلك.

"يجب أن نعمل على تجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي، بالخروج مبكراً من البطولة، على الأقل أريد التأهل لنصف النهائي".

وكان بايرن ميونيخ قد ودع البطولة من ثمن النهائي الموسم المنصرم، بعدما سقط في عقر داره على يد ليفربول (1-3).