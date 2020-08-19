نوير: بايرن ميونيخ لن يسقط في فخ ليون

أكد مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ، أن فريقه جاهز لمواجهة أولمبيك ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معتبراً أن كون البافاري مرشحاً للفوز باللقب لن يسقطه في فخ التقليل من خصمه.

وقال نوير في مقطع فيديو نشر عبر الموقع الرسمي لناديه: «اعتدنا على المواقف التنافسية في البطولات، نحن متعطشون لتحقيق الانتصارات ولدينا العقلية السليمة أيضاً، نعرف ما يعنيه ذلك بالنسبة لنا.

«لدينا معدل تهديفي جيد، كما أن لدينا المرونة ولاعبون بإمكانهم تسجيل الأهداف، أعتقد أننا في حالة فنية جيدة».

ووصف قائد منتخب ألمانيا مباراة بايرن مع برشلونة والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة 8-2 بالمجنونة، حيث أكد أن الأمور تتحرك سريعاً في كرة القدم.

وأضاف: «لا يمكنك أن تستريح لمدة طويلة، وتنظر إلى الخلف وتقول، إنه أمر رائع ما حققناه من قبل، عوضاً عن ذلك علينا أن نتخذ الخطوة المقبلة ومعالجة الأمور في المهمة التالية لنا».

وختم بقوله: «ليون فريق جيد جداً من الناحية التكتيكية، يمكنه اللعب حتى في فترة الاستراحة، كما أن لديهم لاعبين رائعين عاقبوا مانشستر سيتي بلا رحمة».