نوير: بايرن ميونيخ يلعب بطريقة حزينة

أبدى مانويل نوير، قائد وحارس بايرن ميونخ، عدم رضاه عن مستوى الفريق، وقال أن الأداء الذي يقدمه حزين وغير مقنع.

وقال النجم العملاق لـ "سبورت 1" بعد مباراة كأس ألمانيا أمام بوخوم والتي حسمها البافاري بهدفين لهدف: "الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول كانت حزينة وغير مقنعة، لا أعرف السبب، لم نكن مركزين أم غير مهتمين بالتأهل ربما.

"من المهم أن نبدأ بأنفسنا إذا ما أردنا أن نتحسن، لا نحتاج للحديث عن أخطاء فردية أو المدرب أو طريقة اللعب، أو التحجج بأرضية الملعب أو الشمس أو الرياح أو الأمطار".

ويحتل بايرن ميونيخ حالياً المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ بعد مرور 9 مراحل من المسابقة.