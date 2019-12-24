نوير: لم اصطدم بتير شتيغين

استغل حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير، فرصة ظهوره مع مجلة "كيكر" الألمانية، لينفي مجدداً الشائعات التي تتردد من حين لآخر عن وجود أزمة بينه وبين مواطنه مارك أندريه تير شتيغين.

وسبق لحارس برشلونة، أن اعترض على تجاهله شبه الدائم من قبل مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف، الأمر الذي تم تفسيره على أنه إشارة لوجود مشكلة بين النجمين العملاقين.

وقال نوير للمجلة الألمانية "لم تحصل أي مشكلة بيني وبين مارك من قبل، نحن نتدرب معاً في المنتخب الوطني، لكن عندما يلتقي بايرن ميونيخ وبرشلونة لا نتحدث مع بعضنا، فقط نتمنى حظاً سعيداً.

"نجلس معاً في الإفطار ونتحدث بطريقة عادية كزملاء في الفريق وليس كمنافسين، وبوجه عام كل واحد منا يحاول إظهار أفضل لما لديه للمنتخب حتى ننجح معاً، وهذا هو المهم لأننا نمثل المنتخب، الوضع في كرة القدم مختلفاً عن كرة اليد، لا يوجد تصفيق ومعانقة. أنت تتحمل وحدك السبعة أمتار".

وعن موقفه من الاستمرار مع المنتخب الألماني إلى ما بعد يورو 2020، قال "عادة أترك هذا الباب مفتوحاً لأني استمتع باللعب وأرغب في معرفة مدى قدرتي على المواصلة. هل تعتقد أنك ستستمر حتى يورو 2024؟ طالما كنت لائقاً سأكون مستعداً".

وعن إمكانية إنهاء مستقبله بعيداً عن بايرن ميونيخ، قال نوير "لم أقل أبداً أني سأنهي مسيرتي في ألمانيا، وكذلك لم أقل أني سأغادر بايرن، في الوقت الحالي لا أتخيل أني سأستمر بعيداً عن ألمانيا، وفي الوقت ذاته، أعرف أن العمل يسير بخطى ثابتة وسريعة، لا أحد يمكن أن يسيطر علي".