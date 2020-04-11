نوير يصدم بايرن ميونيخ بشروط تجديد عقده

ما زالت قضية تجديد عقد الحارس المخضرم مانويل نوير لعقده مع بايرن ميونيخ، تتصدر واجهات الصحف الألمانية، بموازاة مع الأخبار التي تؤكد قرب استئناف مباريات الدوري الألماني الشهر القادم من دون جماهير، بعد احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكشفت صحيفة "بيلد" عن تطورات جديدة حول الملف الشائك، إذ أكدت أن نوير ما زال يصر على شروطه مقابل الاتفاق على هذه الخطوة، المتمثلة بتجديد العقد إلى عام 2025 وراتب سنوي يقدر بـ 20 مليون يورو سنوياً.

وحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الحارس المخضرم أثار غضب مسؤولي بايرن بسبب إصراره على شروطه، مما جعل الإدارة تفكر جدياً في إلغاء المفاوضات، والاعتماد بداية من الموسم الجديد على خدمات أليكساندر نوبل، الذي وقع على اتفاق مبدئي مع الفريق البافاري، على أن ينضم إليه بعد نهاية الموسم مع فريقه الحالي شالكه.

وكشف المصدر ذاته أن سبب إصرار نوير على راتب 20 مليون يورو سنوياً، يعود إلى وجود لاعبين آخرين في الفريق ينالون راتباً قريباً من ذلك، رغم حداثة انضمامهم إلى النادي، وهم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة، ولوكاس هيرنانديز القادم من أتلتيكو مدريد، وكلاهما ينال راتباً يفوق 17 مليون يورو.

ويرتبط نوير (34 عاماً) مع بايرن ميونيخ بعقد يمتد لغاية صيف 2021، وبراتب سنوي يقدر بـ 14 مليون يورو، مع حديث يدور حول اهتمام بخدماته من قبل تشيلسي.