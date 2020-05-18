نوير يقترب من حسم مصيره مع بايرن ميونيخ

أعلن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، أنه ”متفائل بحذر“ بخصوص موضوع تمديد عقد الحارس مانويل نوير، والذي ينتهي في يونيو 2021.

وقال رومينيغه: ”أنا متفائل بحذر بأن نوير سيوافق على عرض بايرن ميونيخ. إنه يعرف ما لديه في بايرن، وبايرن يعرف ما لديه في مانويل نوير، إنه ارتباط يجب أن يستمر في المستقبل“.

وأبدى الدولي الألماني بدوره تفاؤله بهذا الشأن عقب الفوز على يونيون برلين بثنائية نظيفة الأحد، حيث قال: ”رومينيغه يعرف ذلك، أنا سعيد لكوني في بايرن ميونخ، نحن متفائلون، لكن لم نوقع حتى الآن على أي شيء وليس هناك ما يجب الإعلان عنه“.

وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت وصلت إلى طريق مسدود منتصف الشهر الماضي، ولم يكن نوير راضياً عن تسريب تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.

ووفقاً لوسائل الإعلام الألمانية، يطالب نوير بتمديد عقده حتى عام 2025، فيما يرغب بايرن في تمديده حتى عام 2023 حيث سيكون عمر الحارس 37 عاماً، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، طلب وكيل أعماله توماس كروث راتباً سنوياً قدره 20 مليون يورو، وهو أعلى بكثير من العرض المقدم من بايرن.

وفضلًا عن تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 4 مرات، ولقب بطل العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، لا يزال نوير قائداً لبايرن ميونيخ حيث خاض معه 374 مباراة منذ انضمامه قادماً من شالكه عام 2011.

واهتزت شباكه 266 مرة (بمعدل 0.71 هدف في المباراة الواحدة) وحافظ على نظافة شباكه 189 مرة.