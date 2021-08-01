نيدفيد: رونالدو لن يرحل

أكد بافيل نيدفيد مدير يوفنتوس مرة أخرى أن نجم وهداف الفريق كريستيانو رونالدو لن يرحل هذا الصيف كما أشارت العديد من التقارير السابقة.

وعاد الدولي البرتغالي للانخراط في تدريبات يوفي الاستعدادية للموسم الجديد الأسبوع الماضي، وغاب عن اللقاء في كأس بيرلوسكوني أمام مونزا أمس السبت والذي فاز فيه الفريق بهدفين لهدف.

نيدفيد يؤكد بقاء رونالدو مجدداً

وقال التشيكي قبل المباراة: "رونالدو لاعبنا، يتبقى له موسم أخير في عقده معنا، نحن سعيدون بوجوده الذي يضمن لنا الكثير من الأهداف كل عام، إنه لاعب من الطراز الرفيع ونحن نعتمد عليه."

يذكر أن "صاروخ ماديرا" يتقاضى 31 مليون يورو سنوياً، وهو راتب أثقل كاهل يوفنتوس الذي لم ينجح في استغلال قدوم البرتغالي عام 2018 للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يدخل خزائنه منذ عام 1996.