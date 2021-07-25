نيدفيد يؤكد بقاء رونالدو في يوفنتوس

شدد بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس على أن نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو لن يرحل عن تورينو هذا الصيف كما كان يُعتقد في الآونة الأخيرة.

وارتبط الهداف البرتغالي الذي يدخل موسمه الأخير مع البيانكونيري بعودة محتملة هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد، كما ظهر باريس سان جيرمان كوجهة أخرى لن يمانع "صاروخ ماديرا" الانتقال إليها.

وأنهى صاحب الـ 36 عاماً الموسم الماضي هدافاً للدوري الإيطالي برصيد 29 هدفاً.

نيدفيد يصر على بقاء رونالدو

وصرح نيدفيد بعد فوز يوفي الودي على تشيزينا 3-1 استعداداً للموسم القادم لشبكة "سكاي إيطاليا": "سينخرط رونالدو في التدريبات يوم الاثنين، وسيبقى معنا."

ومنذ انتقاله إلى البيانكونيري في يوليو من عام 2018، سجل البرتغالي 73 هدفاً، ولا يتفوق عليه في دوريات أوروبا الخمس الكبرى سوى روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الذي زار الشباك 103 مرات.