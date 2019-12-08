نيس يؤكد تعرض عطال لإصابة حساسة في الركبة

كشف نيس عن تعرض مدافعه يوسف عطال لإصابة خطيرة في الركبة خلال اللقاء الذي فاز به الفريق على ميتز بنتيجة 4-1 ضمن الدوري الفرنسي.

وغادر الجزائري المباراة السبت بعد مرور 28 دقيقة فقط على بدايتها.

ونشر نيس بياناً أوضح فيه أن عطال تعرض لإصابة في عظام الركبة، وأنه سيخضع لعملية جراحية في وقت قريب.

وأضاف البيان أن المدافع سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، دون الكشف عن المدة، متمنياً له الشفاء العاجل.

وغاب عطال عن انطلاق الموسم الجاري بسبب إصابة في الكتف تعرض لها مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا.

وارتبط عطال بالانتقال لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا، على رأسها باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وخاض الظهير الأيمن 13 مباراة مع نيس هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل فيها هدفاً وصنع اثنين آخرين.