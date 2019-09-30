نيفيل: مانشستر سيتي يحتاج لتعاقدات جديدة

قال غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أن غريمه مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل المنافسة على الألقاب.

وتقلصت الخيارات لدى المدرب بيب غوارديولا، في قلب الدفاع بعد انتقال فينسان كومباني إلى آندرلخت وإصابة إيميريك لابورت وجون ستونز ليضطر للاعتماد على لاعب الوسط فيرناندينيو، لمعاونة نيكولاس أوتاميندي في الخلف.

وأسفر غياب التفاهم بينهما عن استقبال هدف من إيفرتون خلال فوز سيتي (3-1)، أمس الأول، كما سدد المنافس 8 كرات على مرمى سيتي.

وقبل المباراة قال غوارديولا أن سيتي ربما لن يعزز صفوفه في يناير، رغم أنه أنفق أقل من منافسيه في انتقالات الصيف.

وأبلغ نيفيل شبكة "سكاي سبورتس": "يمكن التفكير في أن سيتي، سينفق أموالاً للتعاقدات في يناير. شاهدت غوارديولا في الصباح يقول أنه لا توجد أموال لكنهم يملكون أكثر من الجميع.

"تعاقدوا مع إيمريك لابورت قبل عام ونصف وأشعر أنهم سيكررون ذلك، التشكيلة الحالية غير كافية للمنافسة في دوري الأبطال والدوري الممتاز ويدرك غوارديولا ذلك أكثر من الجميع.

"رحيل كومباني ترك فراغاً هائلاً، ليس فقط داخل الفريق بل خارجه أيضاً، ولم يعد هناك العديد من اللاعبين في مثل شخصيته ومن الصعب تعويضه".

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي حالياً بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.