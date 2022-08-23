نيفيل وكين ينتقدان تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو

انتقد الأسطورتان غاري نيفيل وروي كين محللا شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية تعاقد مانشستر يونايتد مع النجم البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد.

وأيد لاعبا فريق الشياطين الحمر السابقان الصفقة بشكلٍ عام، لكنهما انتقدا مدتها الطويلة، إذ أن البرازيلي سيبقى في ملعب أولد ترافورد لـ 5 أعوام قادمة.

ماذا قال كين ونيفيل عن صفقة كاسيميرو ؟

وقال كين قبل المباراة التي فاز فيها يونايتد على ليفربول 2-1 أمس الاثنين: "أعتقد أنه تعاقد جيد، دفعوا مبلغاً كبيراً (70 مليون جنيه استرليني) في صفقة لمدة 5 مواسم.

"إذا جاءك يونايتد، تأكد تماماً أنك ستحصل على مبلغ ضخم، لأنهم في حالة يأس، أي وكيل أعمال سيكون سعيداً بالتعامل مع مانشستر يونايتد."

بدوره، قال نيفيل: "هنالك يأس واضح في هذا التعاقد، منح عقدٍ مدته 5 مواسم للاعب عمره 30 عاماً لا يجب أن يحصل."