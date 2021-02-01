نيفيل يرد على سونيس: صلاح جشع لكن هذا ما يميزه

دافع غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد عن محمد صلاح بعد تصريحات غرايم سونيس التي أدلى بها حول النجم المصري قبل ساعات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها نيفيل، وأكد خلالها أن ما انتقده عليه سونيس هو بالتحديد ما يميزه في النهاية.

وكان سونيس قد قال: "هل رأيتم أي لاعب كرة قدم أكثر جشعاً من محمد صلاح في أي وقت من الأوقات، لم ألعب مع أي شخص بمثل هذا الطمع.

"أجلس لأشاهد ليفربول وأفكر ماذا لو كان زميلي كيني دالغليش يلعب مع صلاح، كانا سيتقاتلان كثيراً في غرفة الملابس، ربما بعد كل مباراة، لم يكن دالغليش ليطيق ذلك.

"لكن انظروا للأرقام التي يحققها، في نهاية مسيرته سيأتي ويقول للجميع انظروا لما حققته من أرقام".

ورد عليه نيفيل وقال: "سبب تفضيلي لمحمد صلاح على ماني بالرغم من أن الأخير يلعب بشكل جماعي أكبر هو أن المصري يلعب بدماء باردة أكثر منه، وهذا الأمر ليس سلبياً.

"هذا الأمر في صلاح يجعل ليفربول أكثر شراسة، ولهذا بالتحديد فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان تريد ضمه.

"قلت عدة مرات أن صلاح سيرحل عن ليفربول، كان ذلك الحديث قبل عامين، وقلت أنه سيفعل ذلك خلال 18 شهراً، ربما كان كلامي حكم مبكر عليه، أنا فقط شعرت دائماً أنه سيريد الخروج لاستكشاف الفرص في دولة أخرى".

يذكر أن صلاح سجل ثنائية في فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف وحيد على ويست هام أمس ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.