نيفيل يكشف طبيعة النادي الذي سينتقل رونالدو إليه

كشف المحلل الإنجليزي غاري نيفيل زميل النجم كريستيانو رونالدو السابق في مانشستر يونايتد عن طبيعة الفريق الذي سينتقل إليه البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وفسخ "الدون" عقده بالتراضي مع يونايتد قبل أيام بعد التصريحات النارية التي هاجم فيها النادي وإدارته والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات لاعباً حراً يستطيع الانتقال لأي فريق يختاره، وارتبط اسمه سريعاً بالنصر السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

نيفيل يتحدث عن وجهة رونالدو المقبلة

لكن نيفيل الذي يعمل كمحلل في شبكة سكاي سبورتس وقد ظهر في ستوديوهات بي إن سبورتس قال عن وجهة صاحب الـ 37 عاماً التالي: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو سيبحث عن نادي كبير يوقع معه عقداً لمدة 4 أو 5 أشهر.

"يريد الانتقال إلى فريق يمكنه أن يحدث معه الفارق في قمة هرم الكرة الأوروبية.

"ستكون هذه أولويته برأيي، البقاء في دوري الأبطال والاستمرار في القمة لإثبات أن ما حصل معه في مانشستر يونايتد لم يكن صحيحاً.

"أعتقد أن بإمكانه تقديم مستويات استثنائية خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة هذه، وتسجيل 15 هدفاً حتى يجعل مسؤولي مانشستر يونايتد ومحبي الدوري الإنجليزي يندمون على رحيله.

"أرى أن لديه القدرة لفعل ذلك، وبعد الوصول لنهاية الموسم الجاري، سيفكر ملياً بخططه للعامين المقبلين، وأين سيقضي ما تبقى من مسيرته، هل سينتقل إلى الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط؟

"أو أنه سيقرر اللعب مع فريق آخر في بطولة أوروبية لم يسبق له تجربتها.

"أتمنى له التوفيق أينما ذهب، لأنه يستحق التواجد في القمة."