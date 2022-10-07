نيمار: أحلم بلقبي دوري الأبطال وكأس العالم

بدأ النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان هذا الموسم بحالة بدنية وفنية ممتازة على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي صديقه وزميله في الفريق، إذ سجل العديد من الأهداف وصنع غيرها لزملائه.

وبدا واضحاً أن مهاجم سانتوس وبرشلونة السابق يستمتع باللعب وأن الابتسامة عادت إليه، بعد موسم باهت في 2021-2022، خرج فيه الباريسيون من دور الـ 16 لدوري الأبطال على يد ريال مدريد الذي أحرز اللقب في نهاية المطاف.

وفي حديث طويل للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، تحدث نيمار في العديد من الموضوعات التي تعنيه في المقام الأول سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، كما تتطرق إلى خططه وأهدافه المستقبلية.

في بداية الحديث فسر المهاجم أسباب هذه الصحوة التي انتابته هذا الموسم بقوله: "لم أغير شيئاً في طريقة لعبي ولا أظن أن هناك «نيمار جديد»، وإنما أتصور أن الأمور سارت بالنسبة لي في إطارها الطبيعي، أصبحت أكثر تركيزاً في الملعب ولا ألتفت إلى أي شائعات أو أنباء تتناولني بالنقد، حرصت على أن يكون ردي في الملعب فقط.

"بداية جيدة جداً هذا الموسم، مثلما كان حالي عندما وصلت إلى هنا، لهذا أنا سعيد جداً بما حققته حتى الآن، وبقدرتي على مساعدة الفريق من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها، وأتمنى أن أستمر على هذا المنوال حتى نهاية الموسم."

بات واضحاً أن نيمار أصبح أكثر ميلاً للعب الجماعي وابتعد عن المغالاة في المراوغة والاحتفاظ بالكرة واللعب الفردي، بل شوهد في كثير من المباريات وهو يعود للدفاع في منطقة جزاء فريقه.

وقال نجم السامبا عن ذلك: "أنا سعيد، رغم أني لست مدافعاً إلا أني أحاول مساعدة زملائي بأي صورة من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن.

"اليوم أشعر بأني أصبحت «لاعباً كاملاً» أستطيع الدفاع والهجوم وتسجيل الأهداف ومساعدة زملائي في التسجيل، نعم أصبحت أكثر كمالاً مقارنة بالسابق."

وعندما انتقل للحديث عن بطولة دوري الأبطال الذي يسعى سان جيرمان للفوز بكأسها من دون أن ينجح في ذلك حتى الآن، قال نيمار: "دوري الأبطال هو الهدف الأهم بالنسبة لنا جميعاً في النادي وأتمنى أن أضيف لقب هذه البطولة إلى رصيدي حيث فزنا بالعديد من نسخ الدوري الفرنسي «ليغ آن» والكأس وكأس الأبطال الفرنسية."

واعترف نيمار بأن هذه البطولة صعبة جداً ويتنافس فيها نجوم كبار كثيرون، وأندية قوية، وتشهد مبارياتها أحياناً معاناة كبيرة ومفاجآت أيضاً. وقال: لهذا لكي تفوز بها عليك ألا تترك مساحات للمنافس وألا ترتكب أخطاء، وأن تحرص على عدم تلقي أهداف.

وأضاف: "طالما أن المعاناة أمر طبيعي في جميع المباريات في أي مسابقة على مستوى عالٍ، فإنه يتعين أن نجهز أنفسنا على أكمل وجه لخوض المراحل النهائية لهذه البطولة."

وفي ختام حديثه، تطرق نيمار إلى منتخب بلاده وتحدث عن طموحاته، قائلاً: "أكرر سعادتي بالبداية الجيدة للموسم سواء مع سان جيرمان أو منتخب البرازيل، هدفي هذا الموسم أن أفوز مع كلاهما بكل البطولات الممكنة.

"أمامنا كأس عالم على الأبواب ونعلم جيداً إنها مسابقة صعبة جداً وتمثل لي «الحلم الكبير» ونتطلع كمنتخب للفوز بها لأن جيلنا لم ينل هذه الشرف بعد، وكذلك دوري الأبطال التي أتمنى أن تستقر كأسها في باريس هذا الموسم، أنا واثق من حدوث ذلك."