نيمار: أردت العودة إلى برشلونة

اعترف النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بأنه كان يريد العودة إلى برشلونة في عام 2019.

وانتقل اللاعب من البارسا إلى النادي الفرنسي في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وهو رقم قياسي ما زال صامداً حتى يومنا هذا.

وقال نيمار في برنامج وثائقي عن مسيرته الاحترافية: "حينما قررت الرحيل عن بي إس جي، لم يكن ذلك بسبب مشجع ما أو النادي، وإنما لأني كنت أشعر أني مرتاح أكثر في مكان آخر.

"لم أحمل ضغينة يوماً لمشجعي باريس سان جيرمان أو النادي، على العكس، كنت ممتناً فنحن في الصف ذاته، ندافع عن نفس القميص وأنا هنا من أجل تقديم المساعدة."

وقال والد البرازيلي: "أراد الرحيل والعودة إلى البارسا، لم أكن أريده أن يرحل عن باريس سان جيرمان، لكني أعمل من أجل ابني، حاولنا المغادرة بصورة ودية لكننا لم نوفق في مساعينا."