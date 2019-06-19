نيمار: أريد العودة إلى بيتي

أخبر نيمار إدارة باريس سان جيرمان برغبته عدم الاستمرار مع الفريق، والعودة مرة أخرى لبرشلونة وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

ووجه البرازيلي رسالة لإدارة النادي الفرنسي، قال فيها: "لا أريد البقاء هنا، أريد العودة لبيتي، الذي لم يكن يجب أن أغادره"، في إشارة إلى البارسا.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة عام 2017 في صفقة تاريخية، هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن مقابل 22 مليون يورو.

وفي تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عبر توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي عن استيائه من المشاكل التي يفتعلها نيمار في غرفة الملابس، كما أكد أنه لا يمانع رحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة: "ليونيل ميسي قائد برشلونة يرغب بعودة البرازيلي".

وفتح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في تصريحات سابقة، باب الرحيل أمام أي لاعب لا يرغب بالتواجد في الفريق.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق الفرنسي عام 2022، وسط اهتمام بضمه من قبل برشلونة وريال مدريد.