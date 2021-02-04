نيمار: أريد الفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

أكد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه يطمح لقيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع زيادة التقارير حول اقترابه من تجديد عقده.

وقال البرازيلي لصحيفة «دايلي مايل» البريطانية: "أريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وكأس العالم مع البرازيل.

"خارج الملعب، أعتقد أن عام 2020 غير آمالنا وتوقعاتنا، أجبرنا الوباء أجبرنا على التفكير بشكل مختلف، لذلك أعتقد أني أود أن أكون قادراً على معانقة الجميع، كما كنا نفعل قبل ظهوره".