نيمار أغلى لاعبي العالم في سوق الانتقالات

يتصدر النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان قائمة اللاعبين أصحاب أعلى إجمالي في قيمة الانتقالات المختلفة خلال مسيرتهم في مختلف فترات الانتقالات وفقاً للإحصائية التي نشرتها شبكة "بلاميكر ستاتس" العالمية.

وبلغت قيمة انتقالات البرازيلي في مختلف فترات السوق نحو 279 مليون جنيه استرليني، حيث انتقل من سانتوس إلى برشلونة مقابل 45 مليون جنيه، تلتها الصفقة التاريخية من الفريق الكتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية وهي الأغلى في التاريخ مقابل 200 مليون جنيه، وجاءت القائمة كالتالي:

نيمار دا سيلفا - 279 مليون جنيه

كريستيانو رونالدو - 207 مليون جنيه

روميلو لوكاكو - 198 مليون جنيه

ألفارو موراتا - 160 مليون جنيه

آنخيل دي ماريا - 152 مليون جنيه

زلاتان إبراهيموفيتش - 152 مليون جنيه

خاميس رودريغيز - 147 مليون جنيه

فيليبي كوتينيو - 145 مليون جنيه

غونزالو هيغواين – 143 مليون جنيه

ويملك موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، فرصة كبيرة للتقدم فى القائمة بعدما انتقل ليوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، عن توصل يوفنتوس، لاتفاق مع أتلتيكو مدريد للتوقيع مع موراتا، على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو لموسم، مع خيار الشراء بـ 45 مليون يورو، الموسم التالي.