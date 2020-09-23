نيمار أغلى لاعبي العالم في سوق الانتقالات

يتصدر النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان قائمة اللاعبين أصحاب أعلى إجمالي في قيمة الانتقالات المختلفة خلال مسيرتهم في مختلف فترات الانتقالات وفقاً للإحصائية التي نشرتها شبكة "بلاميكر ستاتس" العالمية.
وبلغت قيمة انتقالات البرازيلي في مختلف فترات السوق نحو 279 مليون جنيه استرليني، حيث انتقل من سانتوس إلى برشلونة مقابل 45 مليون جنيه، تلتها الصفقة التاريخية من الفريق الكتالوني إلى نادي العاصمة الفرنسية وهي الأغلى في التاريخ مقابل 200 مليون جنيه، وجاءت القائمة كالتالي:
نيمار دا سيلفا - 279 مليون جنيه
كريستيانو رونالدو - 207 مليون جنيه
روميلو لوكاكو - 198 مليون جنيه
ألفارو موراتا - 160 مليون جنيه
آنخيل دي ماريا - 152 مليون جنيه
زلاتان إبراهيموفيتش - 152 مليون جنيه
خاميس رودريغيز - 147 مليون جنيه
فيليبي كوتينيو - 145 مليون جنيه
غونزالو هيغواين – 143 مليون جنيه
ويملك موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، فرصة كبيرة للتقدم فى القائمة بعدما انتقل ليوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، عن توصل يوفنتوس، لاتفاق مع أتلتيكو مدريد للتوقيع مع موراتا، على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو لموسم، مع خيار الشراء بـ 45 مليون يورو، الموسم التالي.
Via SyndiGate.info
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