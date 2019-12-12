نيمار: أنا سعيد حينما ألعب كرة القدم

رفض نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، الحديث عن رغبته في الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي مشيراً إلى حلمه بالتواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال البرازيلي في تصريحات لراديو "مونتي كارلو" الفرنسي: "بالطبع أتمنى أن أكون متواجداً في فبراير وأشارك في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. لم ألعب في آخر عامين ولا أرغب في أن يتكرر الأمر.

"هل أنا سعيد في باريس؟ أنا سعيد حينما ألعب كرة القدم، كل ما أتمناه التواجد داخل أرضية الملعب بغض النظر عن أي مكان، ما يسعدني هو كرة القدم والفريق.

"كانت ليلة رائعة وعلينا الآن العودة والتركيز في بطولة الدوري الفرنسي، لكن هدفنا يبقى بالطبع التتويج بالأبطال".

وحول منح كافاني ركلة الجزاء، أردف: "كان الأمر هاماً بالنسبة له، إنه لاعب رائع ومسدد مميز لركلات الجزاء وأعتقد أن الجميع الآن يشعر بالسعادة".

وحول كأس العالم للأندية، علّق: "لدي أصدقاء في فلامينغو وكذلك ليفربول سواء فيرمينو أو أليسون بيكر أو حتى غابيجول ودييغو ورافينيا وفيليبي لويس. لقد صنع فلامينغو التاريخ بالفوز بكوبا ليبيرتادوريس وأتمنى أن يفوزوا بالمونديال".

يذكر أنّ التقارير تشير إلى اقتراب نيمار من العودة إلى برشلونة، علماً بأن باريس سان جيرمان يتمسك بمبلغ 200 مليون يورو للموافقة على بيعه.