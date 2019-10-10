نيمار: أنا سعيد في باريس سان جيرمان

أكد النجم نيمار دا سيلفا عشية المباراة الدولية لمنتخب بلاده البرازيلي أمام نظيره السنغالي في سنغافورة أنه "سعيد ومرتاح" مع باريس سان جيرمان، رغم فشله في العودة إلى فريقه السابق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال البرازيلي الذي يستعد لخوض مباراته الدولية المئوية اليوم: "أنا سعيد في صفوف المنتخب ومع فريقي أيضاً. يعلم الجميع ما حدث خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ورغبتي في الرحيل، لكني اليوم سعيد ومرتاح في سان جيرمان".

وأضاف صاحب الـ 27 عاماً: "بدأ الموسم بشكل جيد بالنسبة لي"، مؤكداً أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن الفريق الباريسي "وسأقدم مائة بالمائة من مستواي حتى نتمكن من القيام بأشياء رائعة".

وتسلم نيمار الأربعاء أمام الصحفيين قميصاً خاصاً يحمل الرقم 100 من المهاجم الأسطوري السابق للسيليساو بيبيتو.

وقال: "أنا سعيد بوصولي إلى هذا الرقم (100 مباراة دولية). الحصيلة إيجابية جداً، حتى لو أن حياة لاعب كرة قدم لا ترتكز فقط على الانتصارات. هناك أيضاً العديد من خيبات الأمل والهزائم، نرتكب الأخطاء".