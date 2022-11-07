نيمار على رأس قائمة البرازيل النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022

كشف المدرب تيتي اليوم الاثنين عن قائمة اللاعبين الـ 26 التي ستمثل منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أقل من أسبوعين.

وكان استبعاد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول عن لائحة المنتخب الفائز باللقب العالمي 5 مرات أبرز المفاجآت.

ويشارك المنتخب البرازيلي ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

فيما يلي القائمة التي استدعاها تيتي لتمثيل منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم قطر 2022:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، إيديرسون مورايش، ويفرتون بيريرا.

خط الدفاع: دانيلو، داني ألفيس، أليكس ساندرو، أليكس تيليش، تياغو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو، غلايسون بريمر.

خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، برونو غيماريش، فريد، لوكاس باكيتا، إيفرتون ريبيرو.

الهجوم: نيمار جونيور، فينيسيوس جونيور، غابرييل جيزوس، أنتوني، رافينيا، ريتشارليسون، غابرييل مارتينيلي، رودريغو غوس، بيدرو.