نيمار غاضب بعد فشل رحيله عن باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء، عن غضب نيمار دا سيلفا بعد فشل انتقاله إلى برشلونة، واستمراره في باريس سان جيرمان لفترة أخرى.

واتصلت إدارة البارسا باللاعب وأسرته لإبلاغهم بصعوبة حسم الصفقة، بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من جانب النادي الفرنسي الذي يريد الحصول على 300 مليون يورو لبيعه.

ونقل نيمار إحباطه للمقربين منه لدرجة أنه أجهش بالبكاء وفق ما أشارت إليه الصحيفة الإسبانية، لعدم رغبته أبداً في البقاء داخل الفريق الفرنسي.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية عودة اهتمام برشلونة بنيمار خلال يناير القادم، إذ سيقدم النادي الكتالوني عرضاً جديداً بقيمة 180 مليون يورو.